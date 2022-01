Störe meine Kreise nicht… #podcast

Kennt Ihr das Gefühl, gestört zu werden? Im Beruf, in der Familie, im Straßenverkehr, vom Telefon… Ich selbst habe das nur noch sehr selten, doch wehe wenn! Dann klingen Saiten in mir an, die ich gar nicht leiden kann. Ich möchte so gerne in Harmonie, in Dankbarkeit und der unbeschwerten Entfaltung meiner Potentiale leben – doch wehe, wenn mein „Alles ist richtig und hat seinen Sinn“ Feeling durchbrochen wird. Das alles ist Freitag passiert – darum geht es in diesem Podcast: „Störe meine Kreise nicht!“

Eva’s Geständnisse vom 16. Januar 2022

