Superhelden Superkraft – oder alles lassen, wie es ist? #podcast

Ich erinnere mich dunkel, dass ich schon einmal vor langer Zeit im Podcast über Superhelden-Superkräfte sinniert habe, nun also die „Ich wünsch’ mir was“ Version von Mai 2024. Viel hat sich nicht geändert, und doch bin ich ein paar Schrittchen weitergegangen. Ich wünsche mir von Tag zu Tag mehr, so gesund wie möglich zu leben, damit ich noch lange diesen herrlichen Planeten in Handlungsautonomie genießen kann. Das kann keine Superkraft ersetzen. Und natürlich bedenke ich im Stillen, dass meine Gedanken vielleicht auch dazu anregen können, sich beim Zuhören zu überlegen: „Welche Superkraft hätte ich denn gern?“

Eva’s Geständnisse vom 1. Juni 2024

