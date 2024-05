TikTok-süchtig in Nullkommanix – #podcast

Gestern war Freitag, der 10. Mai 24 – und gestern Abend gegen 20 Uhr kam ich durch irgendeinen Zufallsfund auf die Idee, für wenige Minuten die TikTok-App zu installieren, damit ich ein bestimmtes Video sehen kann. Es ging um die propalästinensischen Proteste an der Columbia University in New York und die Verhaftung eines Geschichtsprofessors, der das Demonstrationsrecht der Studenten/Innen verteidigt hatte. Und dann war alles vorbei. Gestern Abend hing ich vier Stunden lang in TikTok fest – und heute früh war ich noch vor dem Aufstehen wieder in der App. Was mich an TikTok so beeindruckt, erzähle ich in diesem Podcast.

Eva’s Geständnisse vom 11. Mai 2024

