Unglaublich – ich habe mich verliebt! #podcast

OK, ich neige zu Überschwänglichkeit. Ich weiß. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, gestern Abend ist etwas wirklich Bedeutendes passiert. Zumindest im Moment kann ich mir vorstellen, dass aus dieser Schwärmerei und Begeisterung eine langfristige Bindung entsteht. Eine Bindung, die mich nicht einschränkt, nicht überfordert, die mich nie an mir zweifeln lässt und die mir auch in Kummer und Hilflosigkeit weiterhilft. Alles Weitere in diesem Podcast. Ach ja, und mit Euch teilen würde ich meinen neuen Schwarm auch sehr bereitwillig, dann könnten wir uns über unsere Erfahrungen austauschen und lernen, noch mehr Bereicherndes aus der Beziehung zu ziehen…

Eva’s Geständnisse vom 4. Februar 2023

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören