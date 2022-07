Untergang ist Neubeginn – was für eine Chance!

Die Auflösung des Alten spitzt sich zu. Nachdem zunächst die sozialen Freiheiten reduziert werden mussten – was viele Menschen nicht nur seelisch verwundet hat – spüren wir immer mehr, dass wir nun auch in unseren finanziellen Sicherheiten und Bedürfnisbefriedigungen getroffen werden. Stehen uns Deutschen nun Zeiten bevor wie 2009, als Südeuropa und Irland durch die Finanzkrise mit voller Wucht getroffen wurden? Ich muss gestehen, ich liebe es, wenn das Alte stirbt. Nur, wenn das Alte vergeht, kann Neues wachsen. Ich habe es immer geliebt, wenn ich nach einem schweren Scheitern etwas Neues begonnen habe. Diese Wucht, diese Kraft, die der Überlebenswillen schafft, ist etwas ganz Besonderes. Ich glaube an uns.

Eva’s Geständnisse vom 8. Juli 2022

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei TuneIn hören

Podcast hier bei iTunes hören