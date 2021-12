Ver-rücktes Leben – was mach ich bloß damit? #podcast

Corona hat mich ganz schön verändert. Das worauf ich stets gebaut habe wie Handlungs- und Bewegungsfreiheit, Räume für Begegnungen, beruflich verlässliche Strukturen, ungezwungener Austausch über gesellschaftliche Themen, Zukunftsplanbarkeit… wird immer verschwommener, unkalkulierbarer, eingegrenzter. In diesem Podcast erzähle ich, womit ich diese außerordentliche Zeitqualität vergleiche. Woran sie mich erinnert und was ich glaube, was gerade passiert. Kommen wir als Menschheit in ein neues Level? Müssen wir ganz neu anfangen zu lernen und lebenswürdige Systeme zu schaffen?

Eva’s Geständnisse vom 11. Dezember 2021

