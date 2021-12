Versöhnen und Verzeihen #podcast

Kränkungen bestimmen häufig viel zu sehr unser Leben. Viele Kränkungen liegen weit zurück, nagen an uns ohne dass wir dies überhaupt bewusst artikulieren können. Wir fühlen uns ungerecht behandelt, verraten, verletzt und gedemütigt. Je mehr wir einen Menschen lieben, desto verletzlicher sind wir – und desto leichter sind wir gekränkt. Aus Kränkung wird Bitterkeit, und Bitterkeit wirkt wie Gift. Doch es gibt einen Weg raus aus der Kränkung. In der letzten Woche, in der ich krank war, habe ich einen Zipfel davon erfassen können. Und davon erzähle ich in diesen sechs Minuten…

Eva’s Geständnisse vom 27. November 2021

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei TuneIn hören

Podcast hier bei iTunes hören