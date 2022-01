Vielleicht werde ich ja blind… #podcast

Gestern habe ich erfahren, dass mein linkes Auge dabei ist, seinen „Geist aufzugeben“. Habe also einigen Grund mich damit zu beschäftigen, was ich tun würde, wenn mir eine Zukunft als Sehunfähige bevorsteht. Was bedeutet das Augenlicht für mich? Könnte ich weiterhin ein erfülltes, glückliches Leben führen, wenn ich im Alter hilflos werde? Wenn ich nicht mehr arbeiten könnte und die Welt um mich im Dunkeln versänke? Naja, so wahrscheinlich ist es wohl nicht, dass das passiert, aber als Worst Case Enthusiast nutze ich diesen Schuss vor den Bug, um darüber intensiv nachzudenken: Wie weit kann eine Eva gehen, bevor sie verzweifelt und ihren Lebenssinn verliert?

Eva’s Geständnisse vom 28. Januar 2022

