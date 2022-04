Von Egoisten und Rauschgoldengeln #podcast

Es gibt Menschen, die sind so beeindruckend lieb, dass es kaum auszuhalten ist. Die Rauschgoldengel, die Sanftmütigen, die mit dem guten Herzen. Ich habe das große Glück, eine weibliche Version dieser Spezi zu kennen. Und ich staune mit offenen Mund, wenn sie spricht. Kein böses Wort geht über ihre Lippen. Sie hilft den Armen und Bedürftigen, und wenn man sie auf die eine Wange schlägt, hält sie die andere hin. Naja, und dann gibt es die Egoisten – so wie mich – und wisst Ihr was? Die muss es auch geben. Ich finde mich ok.

Eva’s Geständnisse vom 23. April 2022

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei TuneIn hören

Podcast hier bei iTunes hören