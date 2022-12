Warum bloß geht es mir so gut? #podcast

Nicht nur in meiner ganz persönlichen Welt – überall werden die Menschen krank an ihrer Seele. Wissensarbeiter (Menschen, die für ihren Lebensunterhalt denken müssen) sitzen nicht nur in der Verwaltung! Sie arbeiten im Gesundheitssektor, im Sozialen, im Vertrieb, im Handel… Wo gibt es noch Berufe, in denen man sich sagen kann „Meinen Job, den beherrsche ich im Schlaf. In meinem Job ist die Welt noch in Ordnung“. In meinem Arbeitsleben verändert sich ständig etwas. Manchmal erfinde ich mich sogar komplett neu, weil das Alte nicht mehr zu mir passte – oder weil es nicht mehr funktionieren wollte. Manchmal sind gute Zeiten, manchmal sind schlechte Zeiten. Und doch geht es mir erstaunlich gut. Warum bloß?

Eva’s Geständnisse vom 3. Dezember 2022

