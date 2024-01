Was sind „WhatsApp-Kanäle“ und wofür sind sie gut?

Seit dem 13. September 2023 gibt es die Möglichkeit für WhatsApp-Mitglieder, einen Kanal einzurichten, der seine Follower ähnlich wie in einem Newsfeed informiert, unterhält bzw. am eigenen Leben teilnehmen lässt. Im Unterschied zu den beliebten Status-Meldungen bleiben die Posts auf dem WhatsApp-Kanal mindestens 30 Tage stehen, bevor sie von WhatsApp gelöscht werden. Follower können also die älteren Posts durchscrollen. Belästigt werden sie nicht. Sie müssen aktiv den Channel besuchen, um Neues zu sehen.

Nur für Business und Vereine?

Zum Kanal von Eva Ihnenfeldt – dort liest sie vor https://www.whatsapp.com/channel/0029Va9Vc7OGU3BO0iGis42O?fbclid=IwAR1t2FmTAKsnHRF_semtLdBLDevMYHoQ9eebdQMz_5dZpqBFcaGeltlqJKU

Zu Anfang konnten nur Unternehmen mit Business-Account einen WhatsApp-Kanal erstellen, doch nun können auch Privatpersonen auf die Möglichkeit zugreifen. Die Kanal-Funktion ist bisher kostenfrei – kann gut sein, dass das für Privatnutzer so bleibt.

Für wen ist ein WhatsApp-Kanal interessant?

Für wen ist ein WhatsApp-Kanal sinnvoll? Ihr seid vielleicht Künstler, Lehrer, Prediger, Philosophen, Markenbotschafter, Vereins-Kommunikatoren, Selbstdarsteller, Zocker, Sportler oder Politiker. Ihr habt häufig etwas Neues zu erzählen, und Ihr wollt, dass dieses Neue länger sichtbar ist als 24 Stunden. Ihr könnt im Kanal Bilder, Texte, Audios und Videos posten.

Ihr wollt über den Kanal nicht mit Euren Abonnenten in den Dialog gehen – es reicht Euch, wenn die Abonnentenzahl wächst und wenn ab und zu jemand Euch über einen Emoji seine Zustimmung (oder Ablehnung) kundtut.

Ihr findet die von Euch gebuchten WhatsApp-Kanäle gesammelt unter „Aktuelles“ – unter den Statusmeldungen erscheinen die gebuchten Kanal-News. Finden könnt Ihr Kanäle über die WhatsApp-Suche, über Empfehlungen oder Einladungslinks. Kanalbetreiber können den Link zu ihrem Kanal über ihre Socialmedia-Accounts, Mail-Signaturen oder über persönliche WhatsApp-Nachrichten weitergeben.

Wird Euch ein Kanal langweilig, könnt Ihr das Abonnement ganz einfach beenden. Geht auf den Kanal, oben rechts auf die drei Punkte und beendet das Abonnement. Es kann also nichts passieren.

Ich selbst habe vor einem Monat einen WhatsApp-Kanal eröffnet. Hier werde ich ab und zu SteadyNews-Beiträge und Geschichten vorlesen, wenn ich sie ganz besonders mag. Sozusagen als Ergänzung zu meinem Podcast.

Hier ist der Link zu dem neuen Kanal, der sich im Bereich „Aktuelles“ befindet wie mein Podcast

WhatsApp-Kanal von Eva Ihnenfeldt