Was wäre, wenn die achtzehnjährige Eva im Jahre 1978 die Eva aus dem Jahr 2024 im Fernsehen sehen könnte? Wenn sie mich zum Beispiel heute Vormittag als Zuschauerin begleitet hätte? Wäre sie zufrieden damit, wie ich mich entwickelt habe? Oder wäre sie enttäuscht? Tatsächlich kann ich mich noch gut an mich selbst erinnern und denke, mit der Einschätzung, die ich in dieser Folge geben, liege ich gar nicht so falsch…

Eva’s Geständnisse am 4. Mai 2024

