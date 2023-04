„Wenn’s einmal läuft, dann läuft’s“ #podcast

Heute einmal ein Spruch als Motto. Wir saßen in gemütlicher Runde und im Scherz fiel der Satz: „Mach doch mal was zum Spruch ‚Wenn’s einmal läuft, dann läuft’s“. Tja, das habe ich mir dann folgsam direkt in meinen Google-Kalender für heute eingetragen – und hier ist er: Evas Podcast zum Spruch „Wenn’s einmal läuft, dann läuft’s„. Musste erst einmal ordentlich googlen zu Fragen wie „Der Freie Wille, gibt es ihn?“ und dann ganz konkret dazu, wo, wann und von wem der Ausspruch überhaupt benutzt wird – und mit welchem Hintergrund. Nun bin ich ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Hoffe, Ihr habt Spaß daran.

Eva’s Geständnisse vom 15. April 2023

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören