What Have They Done to My Song… #podcast

Heute früh erwachte ich mit dieser Melodie und Liedzeile. Was für ein Lied! „Schau, was sie mit meinem Song gemacht haben, Ma.“. Ich habe plötzlich so intensiv verstehen können, wie es ist, wenn man sein Innerstes nach außen kehrt, und wenn dann dieses Innerste zertrampelt wird von Eltern, Schule, Vorgesetzten, Familienangehörigen, Generälen, Institutionen… Wie es ist, sich zukünftig angepasst zu beugen oder zermürbt und zerbrochen zu werden. „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ ist nicht nur ein Poesiealbumspruch als Einleitung zum Grundgesetz. Das ist mir heute früh nach dem Erwachen sehr lebendig bewusst geworden. Und darüber spreche in diesem Podcast.

Eva’s Geständnisse vom 7. Juli 2023

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei iTunes hören