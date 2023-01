Wir erschaffen die Welt mit Worten und Gedanken – will ich das? #podcast

„Am Anfang war das Wort – und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott“. Verrückt oder? Ich habe in den letzten Tagen viel recherchiert zur Macht des Wortes bzw. zur Macht unserer Gedanken. Kann es tatsächlich sein, dass wir mit Benennungen, Bemessungen und Etikettierungen die Welt erschaffen, zerstören, aufspalten und beurteilen? In diesem Podcast erzähle ich von meinen letzten Erkenntnissen in Bezug auf die Kraft des Wortes, meine Sehnsucht nach Stille und den Wunsch, Absichtslosigkeit zu lernen.

Eva’s Geständnisse vom 14. Januar 2023

