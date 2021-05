Ahnenaufstellung – gibt es noch etwas zu erlösen?

Haben unsere Ahnen Bedeutung für unser Leben? Oder taugen unsere Vorfahren nur für den Stammbaum, den „Baum der Blutsverwandtschaft“. Ich habe mich auf den Weg begeben, Zugang zu finden zu meinen Ahnen. Seit ich den Disneyfilm „Coco“ gesehen habe, lässt mich der Gedanke nicht mehr los. Gibt es vielleicht noch etwas zu erlösen in meiner Sippe? Trage ich noch eine Traurigkeit oder Schuld aus früheren Generationen mit mir herum? Was kann ich tun, damit meine Kinder frei von mir und frei von Altschulden leben und sich verwirklichen können? Und so sitze ich bei diesem Podcast im Abendlicht auf einer Bank im Wald und sinne nach. Ahnenaufstellung.

