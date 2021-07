Das Böse lauert immer und überall… #podcast

Nach meinem Traum vom Bösen vor einer Woche habe ich gegooglet und gegooglet und gesucht nach einer Definition des „Bösen“, mit der ich klar komme. Einfach nur sagen, es ist der andere gleichwertige Pol vom Guten, akzeptiere ich nicht. Das Böse quält, setzt unter Zwang, hat Freude an Schmerz und Leid. Sorry, das will ich einfach nicht zulassen – egal, was die Religionen dazu sagen. Das macht mich einfach sauer. Naja, dann hat eine Eva jetzt wenigstens wieder was zu erforschen. „Was ist das Böse und was soll das Ganze?“ Wenn ich eine vernünftige Antwort gefunden habe, seid Ihr mit die Ersten, die es erfahrt. Versprochen.

Podcast „Eva’s Geständnisse“ vom 18. Juli 2021

