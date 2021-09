Das Märchen von der Angst

Angst – ein bedeutendes Thema in unserer zur steigenden Komplexität neigenden Welt. Vertrautes wird weniger, Neues wird mehr. Schon Kinder und Jugendliche lernen zunehmend eine nicht greifbare Angst kennen – sie scheint immer und überall zu lauern und man weiß nicht, wann und wo sie zuschlagen wird. Panikattacken berühren die archaische Todesfurcht des Menschen. In meiner Arbeit habe ich kennen gelernt, dass Angst und Depression Hand in Hand geht. Und da habe ich ein Märchen geschrieben und das lese ich in diesem Podcast vor – und dann mache ich ein Versprechen…

Podcast „Eva’s Geständnisse“ vom 19.09. 2021

