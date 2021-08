Der Krug geht zum Brunnen. #podcast

Wieder mal ein gemütlicher Frühstückspodcast heute. Beine hochgelegt, Kaffeepott griffbereit, inspiriert durch die Morgenlektüre auf dem iPad… Will auch gar nicht zu viel verraten. Nur Eins: Man kann ja versuchen was man will, aber brav kann man eine Eva nie hinbekommen. Sie entzieht sich wie ein glitschiger Fisch. Und da sie ein perfektes Frühwarnsystem im Gehirn hat, zieht sie gern den Kopf aus der Schlinge, bevor der Kopf nicht mehr durchpasst 😉

Podcast „Eva’s Geständnisse“ vom 19.08. 2021

