„Der Mensch ist ein Gewohnheitstier“ – #podcast

Corona ist (zumindest für ein Weilchen) vorbei. Da überlegt eine Eva, was sie denn nun in ihrer neu geschenkten Freizeit machen will. Ist doch total schön, dass wir nach der langen Pause mit „Social Distancing“ unseren Appetit auf Freizeitvergnügen neu entdecken können! Habe einfach mal laut überlegt, was ich mir wünsche. Ich suche suche suche – oder ich warte, bis der Inzidenzwert wieder steigt und ich meine Ruhe habe vor Menschen Menschen Menschen…

Podcast „Eva´s Geständnisse“ vom 12. Juni 2021

