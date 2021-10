Die alte Maria und der Tod #podcast

Und wieder habe ich beim Frühstück ein Märchen geschrieben – und dieses Märchen lese ich im Podcast vor. Das was in uns ist, muss nur hervorgeholt werden, – so wie ein Bildhauer den überflüssigen Stein entfernt von der Skulptur, die sich bereits in dem rohen Gestein befindet. Der Eine schreibt es auf, der Andere führt Selbstgespräche, der Dritte hat das Glück Menschen zu kennen, die zuhören können, ohne Eigenes hinzuzufügen. Die Kunst ist, das was da ist, an die Oberfläche zu bringen. Damit wir alle so frei werden wie die alte Maria – sie hat das gut gemacht…

Podcast „Eva’s Geständnisse“ vom 08.10. 2021

