Eine Eva wünscht sich ihre Zukunft vom Wunschengel #podcast

Was für ein herrlicher Morgen! Plötzlich fühle ich mich reif genug, mir meine eigene Zukunft zu wünschen – und daran zu glauben, dass mir meine Wünsche für die letzte Lebensphase erfüllt werden. Ich habe mal wieder einen Dialog gewählt, um in Stimmung zu kommen – diesmal nicht mit Gott persönlich, sondern mit meinem Wunschengel. Auf jeden Fall kann ich jedem Menschen weiterempfehlen, sich zu trauen, solche Selbstgespräche zu führen. Und ich kann empfehlen, diese Dialoge mit ausgedachten Gesprächspartnern mit dem Handy aufzunehmen und später abzuhören. Das tut so gut! Man muss ja nicht gleich einen Podcast daraus machen wie ich :)))

Podcast „Eva’s Geständnisse“ vom 10. Juli 2021

