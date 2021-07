Es hat doch alles keinen Sinn… #podcast

Kennt Ihr die Momente, wo Ihr alles in Frage stellt und all das anzweifelt, was bisher unangreifbar wahr war? Zurzeit bin ich an einem solchen Moment angelangt. Ich zweifle an, ob ich beruflich wirklich das leisten kann, was ich leisten will. Ich zweifle an, ob ich gut bin in meinem Aufgabenbereich und ich zweifle an, ob es überhaupt nachhaltig die Möglichkeit gibt, etwas zum „Guten“ zu verändern. Will ich nur mein Selbstwertgefühl auf Kosten meiner Coachees befriedigen? Schreckliche Vorstellung…

Podcast „Eva’s Geständnisse“ vom 24. Juli 2021

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei TuneIn hören

Podcast hier bei iTunes hören