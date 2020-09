Eva’s Geständnisse Nr. 19: Was passiert, wenn ich bei Facebook Fleisch esse?

Ok, wir müssen wohl akzeptieren, dass die öffentlich sichtbaren sozialen Netzwerke dazu geführt haben, dass die berühmte „Schweigespirale“ (Angst davor, wegen abweichender Meinungen von der Gemeinschaft isoliert und ausgestoßen zu werden ) sich weiter in den Köpfen verbreitet. Die meisten Menschen nutzen Facebook, Instagram und Co nur noch passiv – oder posten ausschließlich unverfängliche Inhalte. Wie gehen wir damit um, wenn wir uns ständig fragen, was man wohl posten, liken, kommentieren könnte, ohne dafür an den Pranger gestellt zu werden? Ist wirklich der Rückzug ins Private (WhatsApp und andere Messenger) die richtige Lösung? Ich bin unsicher…

