Eva’s Geständnisse Nr. 22: Plötzlich Panik beim Gedanken ans Alter

Alt werden ist nichts für Feiglinge – so sagt man. Ich selbst habe mich schon immer darüber gewundert, dass es so viele Menschen gibt, deren Ziel es ist, 100 Jahre alt zu werden. Da frage ich mich – warum bloß? Um noch möglichst oft in den Urlaub fahren zu können? Oder aus einer Art Ehrgeiz heraus, wie ein Soldat im Krieg noch möglichst viele Tage zu überleben? Oder aus Altruismus, weil man so lange wie möglich für die Kinder, Enkel und Urenkel nützlich sein will? Oder einfach aus Angst, was danach kommen könnte? Also ich gebe zu: Mir macht das Siechtum des Alters Angst…

