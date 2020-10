Eva’s Geständnisse Nr. 25: Meine sehnlichst erwünschte Berufs-Vision wird wahr – ich bin glücklich

Ich war ja noch nie Anhänger der „Reich und Glücklich“ Propheten, die behaupten, man kann sich Glück, Erfolg und Liebe beim Universum „bestellen“. Und doch weiß ich aus eigener Erfahrung, dass Wunsch und Wille das ist, was uns zum Gestalter unseres Lebens macht. Gerade ist es einmal wieder wahr geworden in meinem ganz persönlichen Leben. Wenn wir unseren tiefsten Sehnsüchten folgen, dann sind wir ganz weit weg von Status- und Luxus-Belohnungen – dann sind wir ganz tief in unseren eigenen Herzen…

