Eva’s Geständnisse Nr. 27: Der transparente Mensch – ein Bewusstseinssprung?

Die Corona-Warn-Apps bringen uns schon heute einer Zukunft näher, in der menschliches Verhalten transparent wird. Die Corona-Warn-App aus Polen zum Beispiel geht erschreckend weit bei der eingreifenden Kontrolle seiner Bürger/Innen. Schwappt die digitale Überwachung, die uns aus China wohl bekannt ist, immer mehr nach Europa?

Ob es um Gesundheitsgefährdungen geht, Radikalisierungen, illegale Handelsbeziehungen , Bedrohungen und Gewalt… Selbst die liberalsten Politiker werden sich schwer tun zu sagen „Wird schon irgendwie gutgehen – die unbeobachtete Freiheit des Einzelnen ist ein höheres Gut als der gesellschaftliche Schutz vor Selbst- und Fremdgefährdung“. Und so beginne ich mir auszumalen, wie ein transparentes Leben in einer freiheitlichen, demokratisch erprobten und wertschätzenden Gesellschaft aussehen könnte. Ich will keine Angst- und Anpassungsgesellschaft – ich will Vertrauen und Entspannung. Und Authentizität und Kreativität. Ob wir das schaffen?

