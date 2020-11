Eva’s Geständnisse Nr. 28: Ich schaff es nicht – ich schaff es nicht…

Kein Wunder, wenn immer mehr Menschen in Burnout-Situationen geraten. Schließlich sollen wir mit Maschinen konkurrieren, die uns fehlerhaften Menschen zumindest bei standardisierten Prozessen meilenweit überlegen sind. Computer können in Windeseile aus unzähligen Daten die richtigen Entscheidungen (oder zumindest die schlüssigsten Ergebnisse) herausfiltern. Sie haben keine Stimmungen, Ängste, Aggressionen oder Zweifel. Es ist ihnen egal, wenn ihre Entscheidungen zu Katastrophen führen. Denn Schuldgefühle oder Versagensempfinden haben sie auch nicht. Was können wir tun, um in dieser Challenge gesund zu bleiben?

