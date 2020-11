Eva’s Geständnisse Nr. 29: Eva lernt telefonieren

In den letzten Jahren habe ich mir angewöhnt, privat vorwiegend über Messenger zu kommunizieren – sprich über WhatsApp. Man ist zeitlich unabhängig und kann kurze Nachrichten, Verabredungen, Absprachen und natürlich Links unkompliziert hin- und her transportieren wie Päckchen von Amazon. Öffnen und kurz lesen bzw. hören kann ich immer dann einschieben, wenn gerade eine Lücke ist im Tagesablauf – herrlich effizient. Selbst Sprachnachrichten habe ich zwischenzeitlich in mein Repertoire aufgenommen. Doch nun ist es dank Corona nicht mehr möglich, sich privat im Restaurant zu verabreden – und das verändert mich auch hier…

