Eva’s Geständnisse Nr. 30: Wie es mit den SteadyNews anfing 2008

Als ich 2008 diesen Blog startete, wusste ich nicht einmal so richtig, was ein Blog war! Ich wusste nur, ich will im Internet schreiben. Und wenn ich was will, dann kann ich sehr hartnäckig sein. Seitdem haben sich die SteadyNews ständig gewandelt. Vom Existenzgründer-Blog zum Blog für Social Media Marketing – nun allgemeiner zum Blog für Menschen, die ihren Weg zur beruflich/geschäftlich/persönlichen Unabhängigkeit finden. Und Geld verdienen will ich mit den SteadyNews – ich muss ja auch mal an mein Alter denken…

