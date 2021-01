Eva’s Geständnisse Nr. 35: „Wenn da etwas ist…“

Wenn da etwas ist…

Wenn da etwas ist, was Dich quält, was Dich drückt, was Dich ängstigt oder einsperrt, sprich es aus!

Wenn da etwas ist, was Dich einfach nicht verlässt, was Dich grübeln lässt und zweifeln, sprich es aus!

Unsere Geister, liebes Kind, nur im Finsteren mächtig sind. Sie verlieren ihr Gewicht, holt man sie ans Tageslicht.

Angst und Schuld – die Geisterbahn aus Kultur, Erziehung, Scham – Rauf und runter, hin und her, und die Wut rennt hinterher.

Sag die Wahrheit, sprich es aus,

und schon wandelt sich der Graus. Wut entspannt sich, und die Scham steigt aus Deiner Geisterbahn.

Mutter, Vater und die Ahnen sind erlöst durch Dein Erbarmen. Ganz viel Liebe, etwas Mut, „Sprich es aus!“ – und es wird gut.



Eva Ihnenfeldt, Januar 2021.

