Gestern habe ich einen Schlüssel erhalten – den möchte ich gern weitergeben #podcast

Kennt Ihr diese Momente, in denen Ihr eine plötzliche Erkenntnis habt, die Euer bisheriges Weltbild plötzlich aus einer ganz neuen Perspektive erscheinen lässt? Genau so etwas ist mir gestern Abend passiert – in einem Gespräch mit einer Kollegin von mir, die eine erfahrene Psychotherapeutin ist. Ich möchte hier gar nicht verraten, welchen Schlüssel sie mir mit zwei Worten gegeben hat. Hört einfach mal rein, vielleicht lohnt es sich. Würde mich freuen, wenn ich diesen Schlüssel weiterreichen könnte. Bin auf jeden Fall froh, dass ich ihn nun erhalten habe. Fühlt sich verdammich gut an…

Podcast „Evas Geständnisse“ vom 5. Juni 2021

