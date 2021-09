Gestern war ich einsam, und das war nicht schön #podcast

Das Gefühl von Einsamkeit ist grausam. Vielleicht ist Einsamkeit sogar die Ursache von dem, was wir Depressionen und Burnout nennen. Einsamkeit muss ja nicht bedeuten, dass man isoliert lebt. Einsamkeit ist etwas ganz tief da drinnen, Einsamkeit funktioniert auch in der Familie, im Betrieb, in Schule, Studium, Altersheim. Am Freitag war ich einsam ganz tief in mir drinnen, und dank der Gnade, darüber schreiben zu können, hat es mir Erkenntnisse gebracht. Und so habe ich mal wieder eine kleine Geschichte geschrieben, die ich im Podcast vorlese – mit einem Fazit…

Podcast „Eva’s Geständnisse“ vom 25.09. 2021

