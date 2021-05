Heute ist Freitag. Mittwoch wurde ich mit AstraZeneca geimpft und war total überrascht, dass ich einen Tag später keine der berühmt berüchtigten Impfreaktionen hatte: Keine Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, keine Schmerzen an der Einstichstelle, kein Fieber… Und doch war da was, und das war nicht von schlechten Eltern. Als ich heute früh erwachte und wieder „die Alte“ war, habe ich etwas sehr Wichtiges gelernt. Und davon erzähle ich in diesem Podcast.

