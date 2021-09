Ich traue meinen Erinnerungen nicht über den Weg #podcast

Kennt Ihr „falsche Erinnerungen“? Die Polizei kennt sie sehr gut, wenn Zeugen befragt werden müssen. Dieses Phänomen ist ja noch nicht so tragisch, so lange keine Fehlurteile aufgrund von Zeugenaussagen gesprochen werden. Wirklich tragisch erscheint mir, dass unser Gehirn uns ständig mit falschen Erinnerungen manipuliert. Erinnerungen aus unserer Kindheit, Erinnerungen an frühere Liebesbeziehungen, an berufliche Erfolge oder an traumatisierende Erfahrungen… Heute früh las ich ein Interview mit der Erinnerungsexpertin Elizabeth Loftus, und das hat mich zu diesem Podcast inspiriert.

Podcast „Eva’s Geständnisse“ vom 03.09. 2021

