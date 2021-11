Krank – mein lieber Herr Gesangsverein…

Bei den Un-Angestellten gibt es ja so einen Spruch „Krankheit ist der Urlaub der Selbstständigen“. Genau so einen Urlaub habe ich gerade erleben dürfen. Nein, kein Corona – einfach nur eine langweilige Bronchitis. Und doch habe ich in diesen Tagen einen ähnlichen Prozess mitmachen dürfen wie viele Menschen im Urlaub: Hinterfrage Dein bisheriges Leben. Hinterfrage Dich selbst und die Grundsätze, nach denen Du bisher alles bewertet hast. Sieh im Angesicht des Vergänglichen, wofür es sich wirklich zu leben lohnt. Und dann lerne lerne lerne…

Eva’s Geständnisse vom 20. November 2021

