Kriegsveteranen und Überlebende – lasst uns stolz auf uns sein #podcast

Schon als Kind fühlte ich mich hingezogen zu den Kämpfern, die nie aufgeben. Bei Grimms Märchen war mein Lieblingsmärchen „Das blaue Licht“ – darin zeigt ein abgehalfterter Soldat dem König, was eine Harke ist. Nun bin ich so langsam selbst so ein abgehalfterter Soldat, und das gefällt mir gut. In diesem Podcast besinne ich mich darauf, warum es mir so wichtig ist, dass jeder Mensch stolz auf sich ist. Wie es sich anfühlt, stolz auf sich zu sein und was ich mir davon verspreche, wenn wir alle stolz auf uns sind.

Podcast „Eva’s Geständnisse“ vom 25. Juni 2021

