Mir ist langweilig… da muss mal wieder was passieren! #podcast

Eva beim Frühstück… Man könnte auch sagen: Übermut tut auch ganz gut. Auf jeden Fall scheint sie mal wieder in den Startlöchern zu stehen wie ein alter Renngaul in der geliebten Startbox. (Warum schreib ich eigentlich so gern von mir in der dritten Person?) Ob da was Neues lauert? Hat sie eine Idee? Eine Vision? Einen Plan? Man weiß es nicht… Aber falls es so ist, wünsche ich ihr von Herzen, dass es funktioniert. So alt bin ich ja noch gar nicht. Einmal schaffe ich noch. Nur noch einmal… bitte…

Podcast „Eva’s Geständnisse“ vom 05.08. 2021

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei TuneIn hören

Podcast hier bei iTunes hören