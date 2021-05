Netflix fängt an, mich unendlich zu langweilen – #podcast

Ich habe mich schon lange daran gewöhnt, abends nach der Arbeit den Feierabend zu genießen, indem ich was Schönes streame. Damals fing es (wie bei so Vielen) mit Breaking Bad an – und seitdem ist mein Anspruch an Serien und Filme ins Unermessliche gewachsen. Mein Problem: So langsam finde ich nichts mehr, was mich wirklich begeistert! Andererseits, mich mit Mittelmäßigem zufrieden zu geben, kann ich nicht. Was also soll ich abends tun, wenn Streaming nicht mehr funktioniert? Ich bin da etwas ratlos…

