Podcast Nr. 15 „Eva’s Geständnisse“: Die Zersplitterung der Welt

Scheint so, als wären die Menschen ihr Leben in Frieden, Sicherheit und mit Selbstverwirklichungs-Perspektive leid. Zersplitterung an allen Orten. Wenn es nicht so gefährlich wäre, wäre es absurd komisch wie in einem Underground-Comic. Naja, ich nehme ja die Menschen wie das Wetter – frage mich nur: Wie will ich persönlich überleben, wenn wir wirklich mal wieder in kriegerische Zeiten wandern? Hmmmm, gar nicht so einfach, dieses Rätsel zu knacken….

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei Soundcloud hören

Podcast hier bei TuneIn hören

Podcast hier bei iTunes hören