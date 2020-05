Podcast Nr. 3 „Eva’s Geständnisse“: Ist Corona ein Lehrmeister für digitale Medienkompetenz?

Wir Menschen werden spätestens seit März 2020 überschwemmt mit Informationen, Meinungen, Auslegungen, Interviews, Gerüchten, Fake-News, Aktionen, Prognosen, Diskussionen… und das in allen möglichen medialen Formen. Ob Texte, Audios, Videos oder Gespräche in sozialen Netzwerken, es lässt wahrscheinlich niemanden unberührt. Da hat Eva sich einmal Gedanken gemacht, wie sie sich zu dieser überwältigende Flut an Nachrichten verhält.

