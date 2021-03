Podcast Nr. 45: Politiker-innen – alles brave Zinnsoldaten?

Letzte Woche war ich so richtig verbittert. Nach der Maskenaffaire hatte auch ich die Nase voll von einem System, in dem taktierende Lobby- und Berufspolitiker (die es in einer parlamentarischen Demokratie ja eigentlich gar nicht geben dürfte!) darüber bestimmen, wie wir zu leben haben. Doch nachdem ich mich im Newsletter regelrecht ausgekotzt habe und einen wirklich bitteren Politiker-Witz geschrieben, tat es mir schon wieder leid.

Ich weiß ja, dass es unabdingbar ist, sich Förderer und Netzwerke zu suchen, um Karriere in der Politik zu machen. So wie es eigentlich nicht sein dürfte, dass (ab-)wählbare Politiker abhängig vom Politik-Business sind, dürfte es eigentlich nicht sein, dass diese Menschen permanent am öffentlichen Pranger stehen und regelrecht geteert und gefedert werden vom lynchgierigen Volk. Entschuldigung, dass ich da mitgemacht habe – ich hoffe, es kommt nicht wieder vor…

