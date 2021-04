Als Kind kannte ich Langeweile ausgezeichnet. Und das nicht nur tagsüber… Heute habe ich normalerweise so viel zu tun, dass keine Langeweile aufkommen kann. Doch Ostermontag war mal so richtig gar nichts los. Und ich habe es mal wieder zu spüren bekommen, dieses quälende Ticken der Uhr, wenn die Zeit nicht vergehen will. Was ich daraus gelernt habe…

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei TuneIn hören

Podcast hier bei iTunes hören