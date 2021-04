Podcast Nr. 47: Die Sehnsucht nach Einem, der Zuhört…

Nachdem ich heute früh beim Frühstück einen Beitrag geschrieben habe zu dem, was für mich ein idealer Zuhörer ist – und was ein Coach noch darüber hinaus sein kann – habe ich für meine Zuhörer im Podcast beschrieben, wie man selbst ein Zuhörer sein kann. Ein paar Grundregeln, Tipps, und woran wir erkennen können, dass wir in der Lage sind, unserem Gegenüber zuzuhören. Jaja, die Sache, die so einfach, aber schwer zu machen ist… Mögen wir alle unsere Sehnsucht nach einem aktiven Zuhörer erfüllt bekommen, wenigstens ab und zu…

