Podcast Nr. 6 „Eva’s Geständnisse“: Ist Politik nix für Frauen – und vor Allem nicht bei Facebook?

Früher sagten die Frauen in meiner Familie, wenn bei Familienfeiern um Politik gestritten wurde: „Das interessiert mich nicht. Politik ist ein schmutziges Geschäft“. Hat mich schon damals aufgeregt – schließlich geht es ja darum, wie Gesellschaften sich ausgestalten und ob auch für die Schwachen und Hilflosen gesorgt wird. Eigentlich ist Gesellschaft doch auch nur so etwas wie eine große Familie. Also in erster Linie das Business von Müttern oder???

