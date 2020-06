Podcast Nr. 8 „Eva’s Geständnisse“: Künstler Pascal lädt ein in den Stadtpark Witten

Zur Zeit genieße ich es sehr, nach der Arbeit noch in den Stadtpark zu gehen. Wenn das Wetter schön ist, treffe ich dort oft Künstler Pascal, der es schafft, dass auch in Corona-Zeiten Begegnungen stattfinden auf dem 2. Plateau an den Mühlsteinen. Darum heute eine 2-Minuten Einladung von Künstler Pascal:

Der Sommer wird sicher lang – und ein Ausflug in Witten’s Natur lohnt sich immer. Wer im Stadtpark mit der Wanderung beginnen will, trifft dort bei schönem Wetter meist auf Pascal, der mit seinen Steinskulpturen und Straßenkreiden-Bildern zu einem Anziehungspunkt geworden ist. Na, und vom Stadtpark aus geht es dann weiter zum Hohenstein, zum Helenenberg, und ins Ardeygebirge. Vielleicht sehen wir uns einmal bei Pascal! Parken kann man übrigens gut am Saalbau – oder man kommt mit dem Zug. Vom Hbf Witten aus ist der Stadtpark gerade mal 5 Minuten entfernt zu Fuß…

https://www.ich-geh-wandern.de/drei-t%C3%BCrme-weg-witten

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei Soundcloud hören

Podcast hier bei TuneIn hören

Podcast hier bei iTunes hören