Podcast Nr. 9 „Eva’s Geständnisse“: Sinnsuche oder lieber Cash?

Ach wäre ich doch beständiger in all dem, was mich so treibt… Doch so wie sich „Eva“ und „Maria“ in meinem Vornamen treffen, so treffen sich Schwester „Sinngetrieben“ mit Schwester „Selber essen – das macht fett“ in meiner Seele. Und da habe ich heute früh mal drüber nachgedacht: Jetzt beginnt wieder mal die Phase „Jagen und erfolgreich sein“ 🙂

