Selbstständigkeit – 1000 Contras und ein Pro (PODCAST NR. 49)

Die Deutschen sind nicht gerade berühmt dafür, dass sie dazu neigen, sich beruflich selbstständig zu machen. Wir Deutschen wünschen uns finanzielle und systemische Sicherheit, auf riskante Abenteuer haben nur wenige Lust. Doch manchmal kommen Zeiten, in denen loyale Angestellte gezwungen sind, sich zu Selbstständigen zu entwickeln, wenn sie nicht in Armut und Perspektivlosigkeit rutschen wollen. Kann sein, dass wir bald erneut in eine solche Zeit geraten, da die Corona-Pandemie ihren wirtschaftlichen Tribut fordert. Darum diese Podcast-Folge. Schließlich habe ich schon weit über 500 Gründungen solcher „Existenzgründer/Innen“ mit begleitet und kann ein wenig über die Pro und Contras erzählen…

