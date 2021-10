Trauma: Das Märchen von Kevin und Max #podcast

An diesem Wochenende habe ich mich intensiv mit dem Thema „Trauma“ auseinandergesetzt. In meiner Ausbildung zur systemischen Sozialtherapeutin konnten wir zwei Tage lang von der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Dr. phil. Katerina Stetinova-Popitz einen Einblick erhalten über das, was Kindern und Erwachsenen passiert, wenn diese traumatisiert werden. Sie berichtete aus ihrer Praxis von tief traumatisierten Kindern, die kaum fertig werden mit dem, was sie erlebten und nicht bewältigen können. Das hat mich tief bewegt und so habe ich ein Märchen geschrieben – und das lese ich nun vor.

Podcast „Eva’s Geständnisse“ vom 03.10. 2021

Podcast hier bei Spotify hören

Podcast hier bei TuneIn hören

Podcast hier bei iTunes hören