Wie eine Ratte in der Ecke in der Falle #podcast

„Wie eine Ratte in der Ecke in der Falle – ausweglos“. Menschen kommen zu mir, die sich genauso fühlen. Ein neues Leben starten? Sagt sich so leicht! Alles hinter sich lassen? Ja wie denn! Love it, change it or leave it? Kluge Sprüche – doch wie soll man lieben, ändern, flüchten, wenn man Verantwortung für Menschen trägt, die man liebt? Es ist ein mühsamer, ein langer Prozess, sich in kleinen Schritten aus der Falle zu befreien. Aber es gibt immer Lösungen für die harten Rätsel, vor die uns das Leben stellt.

Meine Erfahrungen machen mir Mut und geben mir Kraft. Am Anfang steht der Respekt und die Anerkennung für Menschen, denen das Glück ihrer Liebsten wichtiger ist als ihr eigenes Glück. Liebe bedeutet auch, sich an die Grenzen des Erträglichen zu bringen. Und ja, es gibt auch für diese Liebes- und Leidensfähigen Wege aus der Falle. Ohne dass man sich auf die Kosten seiner Liebsten selbst verwirklicht. Versprochen…

Eva’s Geständnisse vom 12.11.2021

